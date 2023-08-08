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У ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Покровську

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок російського ракетного удару ввечері 7 серпня.

«За попередньою інформацією, загинули сім людей, зокрема один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

У ДСНС додали, що врятували вісьмох людей.

Криваві наслідки російських ракетних ударів по Покровську (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Криваві наслідки російських ракетних ударів по Покровську (фотосвідчення)

Дві російські ракети, запущені з інтервалом у 40 хвилин, влучили в багатоповерхівку у місті Покровськ Донецької області ввечері 7 серпня. У результаті атаки загинули щонайменше семеро людей. Станом на 11 годину 8 серпня відомо про 88 людей, які отримали поранення.

«З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб і 12 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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