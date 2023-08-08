У ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Покровську

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок російського ракетного удару ввечері 7 серпня.

«За попередньою інформацією, загинули сім людей, зокрема один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

У ДСНС додали, що врятували вісьмох людей.

«З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб і 12 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.