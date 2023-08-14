Росія: засуджений за вбивство вийшов на волю через рік завдяки участі у війні

Засуджений торік за жорстоке вбивство житель Архангельської області Росії Вʼячеслав Самойлов опинився на волі після участі в так званій «спеціальній воєнній операції» (офіційне російське позначення війни проти України), повідомляє архангельське видання 29.ru з посиланням на матір Самойлова та його сусідів.

У березні 2021 року в місті Новодвінськ зникла 33-річна Ольга Шляміна – фіналістка всеросійського конкурсу краси. Пізніше її розчленований труп знайшли у лісосмузі.

За результатами слідства за підозрою у вбивстві було затримано співмешканця жінки. Провину він визнав, розповівши, що, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, кілька разів ударив Шляміну по голові, а після того, як зрозумів, що вона померла, вирішив розчленувати та сховати тіло.

У квітні 2022 року суд засудив Самойлова до 9 років та 7 місяців колонії. У його жертви залишився малолітній син. Родичі та сусіди Шляміної розповідали журналістам, що засуджений регулярно бив свою співмешканку.

Уже в колонії Самойлов був завербований на війну, там зазнав поранення, лежав у шпиталі, після чого повернувся до Новодвінська – через процедуру помилування.

У коментарі журналістам 29.ru мати Самойлова заявила, що її син «перед Богом зараз чистий».

Улітку 2022 року після серії військових поразок російської армії угруповання «ПВК Вагнера» та його засновник Євген Пригожин стали вербувати вʼязнів та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджувалися взяти участь у бойових діях, мали пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу було заборонено відступати та здаватися в полон. Тим, хто залишиться живим, обіцяли помилування. Таким чином до угруповання завербували, за різними оцінками, від 50 до 70 тисяч бойовиків. 32 тисячі з них, за словами Пригожина, вже повернулися з війни.

Останнім часом у засобах інформації регулярно зʼявляються повідомлення про тяжкі злочини, включно з убивствами та зґвалтуваннями, вчинені бойовиками, які повернулися з України. Наприкінці травня в Новосибірській області під арешт відправили «вагнерівця», підозрюваного у зґвалтуванні двох школярок 10 та 12 років. На початку серпня в Карелії за звинуваченням у вбивстві шістьох людей був заарештований раніше судимий «вагнерівець» Ігор Софонов, який теж повернувся з війни.