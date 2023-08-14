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Москву стурбувало затримання в Польщі росіян, які поширювали матеріали «ПВК Вагнера»

Прапор угруповання «ПВК Вагнера» під час червневого заколоту в Ростові-на Дону, фото ілюстративне

Посольство Росії у Варшаві надіслало до МЗС Польщі ноту для зʼясування обставин затримання двох росіян, повідомив очільник дипломатичної місії Сергій Андрєєв. Про це ввечері 14 серпня інформувала російська державна агенція «РИА Новости».

За словами Андрєєва, польська сторона не поінформувала російську консульську службу про затримання, як цього вимагає Віденська конвенція про консульські зносини.

Як повідомляло Радіо Свобода, співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали двох громадян РФ, які в Кракові та Варшаві «поширювали пропагандистські матеріали «ПВК Вагнера».

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