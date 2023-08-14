ЗСУ звільняють Урожайне та просуваються під Бахмутом – Маляр

Українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються в Бахмутському районі, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, зараз російські військові «намагаються вести постійні атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках, але наші захисники їх відбивають».

«Зокрема, окупанти на Куп'янському напрямку посилюють мінування вздовж кордону з Україною і шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Водночас на Лиманському напрямку росіяни продовжують штурми з метою витіснення наших військ у районі Серебрянського лісу в Донецькій області, але безуспішно», – каже Маляр.

Також відомо, що наступ армії РФ фіксують і на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – «вони хочуть встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку».

«Наші захисники не дають ворогові реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена та складна», – уточнила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

Також за словами заступниці міністра оборони, «ЗСУ досягли успіху на південь і на південний схід від села Старомайорське, вони закріплюються на досягнутих рубежах».

«Під час наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне», – додала чиновниця.