Геноцид проти «своїх»: Путін веде війну до останнього «нерусского» в Росії

(Рубрика «Точка зору»)

Хибно вважати, що знищення українців і Української держави є єдиною метою Росії та її очільника Путіна.

Так, ця мета – основна і найважливіша, але паралельно з нею є ще кілька цілей і завдань. Гаряча фаза повномасштабної війни проти України триває так довго, бо виконує ще кілька функцій, зокрема допомагає Путіну утримати владу і винищувати корінні народи всередині РФ.

Консолідація влади

Якою формальністю не були б вибори в Російській Федерації, та все ж вони існують, і несуть у собі певні ризики для режиму Путіна.

Влітку 2020 року російський лідер на власні очі міг побачити, наскільки несподіваним і потужним може бути невдоволення народу – вибори президента Білорусі й спроба революції в цій країні стали холодним душем для всіх постсовєтських автократій.

Можливо, саме в ті дні Путін усвідомив, що для утримання влади йому потрібна якась яскрава перемога – наприклад, швидка переможна війна.

Якщо б Путіну вдалося окупувати Україну за три дні й змінити владу на маріонеткову, то це й справді було б його вагомою перемогою, що могла б посилити його підтримку та популярність і подовжити його владу ще на один або два президентські терміни.

Але оскільки бліцкриг не вдався, то Путін вирішив продовжувати війну і всіма можливими засобами – мобілізаційними, адміністративними, пропагандистськими – консолідувати суспільство навколо чинної влади й «неможливості програти» (зауважте, що вже не «неминучої перемоги», а саме «неможливості програти»!).

Так чи сяк, але російській владі вдалося утримати чи навіть наростити підтримку – більшість населення підтримує Путіна в його злочинній війні проти України. Відтак Путіну необхідно утримувати градус напруги ще мінімум до весни 2024 року.

Суспільство має бути наляканим поразкою й розпадом РФ, має об’єднуватися навколо Путіна й продовжити йому мандат на керування країною ще на один термін. Це дуже вигідно, адже в цьому світлі всі опоненти Путіна автоматично стають ворогами держави і «розхитують човен».

Тож визнаймо сумну правду – дуже малоймовірно, що РФ послабить воєнний натиск на Україну до березня 2024 року.

Геноцид «нерусских»

У світі набула резонансу практика мобілізації до російської армії кримінальних злочинців просто з в’язниць – так званих «зеків», яким обіцяли свободу в обмін на участь у війні в Україні. У цьому контексті особливо сумновідомою стала терористична так звана ПВК «Вагнер».

Фактично російський режим здійснює зачистку тюрем і просто утилізує цілий прошарок населення – їх відправляють на фронт непідготовленими і часто без необхідної амуніції. Гарматне м’ясо як воно є.

Про «зеків» говорять багато, натомість мало хто звертає увагу на те, що можна назвати етнічними чистками, які російський режим проводить у самій Росії, мобілізуючи на війну представників народів Кавказу і Сибіру.

Адже, як видається, другою ціллю Путіна в рамках широкомасштабної війни проти України є винищення тих, хто не вписується у доктрину «русского мира», а саме «нерусских», тобто корінних народів та національних меншин самої Російської Федерації.



Пам’ятаєте, у перші тижні вторгнення в Україні було багато розмов про бурятів? То була тільки видима частина верхівки айсберга, насправді ж формування особового складу армійських підрозділів РФ має всі структурні ознаки геноцидної політики.

Подальша мобілізація в Росії чітко показала, що саме національні республіки та регіони проживання корінних народів є основними «донорами» для поповнення російської армії. Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал – лідери за кількістю загиблих на війні.

На фронт відправляють представників етнічних та релігійних меншин, кримінальних елементів, і таким чином у Росії відбувається грандіозна (за)чистка.

Власне кажучи, у цьому й проглядається хижий оскал російського націоналізму, що шляхом виродження став кровожерною ідеологією масового знищення людей.

Російські пропагандисти часто повторюють, що йде війна «до останнього українця». І це правда, бо метою РФ є геноцид українського народу та демонтаж української державності. Але є ще один аспект: паралельно розгортається війна до останнього «нерусского» в Росії, расова, релігійна й етнічна чистка колосальних масштабів.

Засліплений російським націоналізмом, Путін вирішив зачистити Російську Федерації від «чужорідних» елементів, зробити її лише російською.

Що ж, цей злочин проти людяності може обернутися прогнозованим бумерангом – Росія стане російською, але тільки в своїх етнічних кордонах. Либонь, психотерапевт би підтвердив: внутрішня війна проти своїх корінних народів та меншин є підсвідомим намаганням розвалити РФ й поділити її на національні держави.

Андрій Любка – письменник, волонтер

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції