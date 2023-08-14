Росія збільшує темпи виробництва безпілотників – Гуменюк

Росія збільшує темпи виробництва безпілотників, зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Арміяінформ.

«Вони (російські військові – ред.) намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію РФ. Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання. Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто», – зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».