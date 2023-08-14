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Росія збільшує темпи виробництва безпілотників – Гуменюк

Росія збільшує темпи виробництва безпілотників, зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

Росія збільшує темпи виробництва безпілотників, зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Арміяінформ.

«Вони (російські військові – ред.) намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію РФ. Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання. Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто», – зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

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