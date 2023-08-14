Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок на Херсонщині – влада

Російські військові 14 серпня атакували село на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дарʼївської громади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у власній оселі поранення отримав місцевий житель.

«Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували», – додали в ОВА.

13 серпня внаслідок удару сил РФ по Херсонщині постраждало 20 людей, з них семеро загинуло, а 13 – поранені, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.