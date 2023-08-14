На День Незалежності Росія може вдатись до «чергового акту ракетного тероризму» – ГУР

Російські військові можуть вдатися до обстрілів території України на День Незалежності, 24 серпня, йдеться в заяві заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького.

«На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль», – сказав він.

При цьому Скібіцький не думає, що «це може здивувати когось з українців».

За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: «чуєш тривогу – йди в укриття».

При цьому він наголосив, що День Незалежності – це «найголовніше державне свято». Адже «за незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз». Скібіцький додав, що «це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу».

«Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує», – підкреслив представник ГУР.

Вранці 11 серпня Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, ціллю атаки був аеродром у Коломиї на Івано-Франківщині.

З чотирьох ракет одну вдалося збити в межах Київської області. Решта – вдарила неподалік аеродрому, влучивши в об’єкти цивільної інфраструктури, одна з ракет влучила у житловий сектор, внаслідок чого загинула дитина.

Ввечері 10 серпня російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К». Одна людина загинула, понад десять – були поранені.