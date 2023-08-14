В Одеській ОВА уточнили наслідки нічного удару, в МВС оприлюднили фото

Російські війська у ніч на 14 серпня атакували Одещину трьома хвилями: двома хвилями ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і вісьмома ракетами типу «Калібр», уточнив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок і супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об’єктах виникли пожежі. На місці працюють всі відповідні служби», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, троє постраждалих – співробітники супермаркету, двох із них шпиталізували.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив фото роботи пожежників в Одесі.

«Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Найбільших пошкоджень зазнав супермаркет… Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу», – написав він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що всі вісім ракет і 15 дронів збила ППО.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.