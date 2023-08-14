«Кілька хвиль атак». Повітряні сили повідомили про знищення 15 «Шахедів», 8 «Калібрів» і вертольота РФ

У ніч на 14 серпня українські військові знищили всі 15 ударних безпілотників Shahed-136/131 і вісім крилатих ракет «Калібр», якими російські війська атакували Україну, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками і крилатими ракетами «Калібр». БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат у районі Ялти)», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет і дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси.

Крім того, за даними військових, близько 05:00 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський вертоліт, його тип ще уточнюють.

Раніше в Одеській ОВА повідомили, що три людини постраждали в Одесі через падіння уламків ракет.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.