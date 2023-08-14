Три людини постраждали через удар РФ по Одесі – ОВА

В Одесі три людини постраждали через удар російських сил у ніч на 14 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Людям надається вся необхідна медична допомога… За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будівлях вибуховою хвилею вибито вікна», – додав він.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли про те, що в напрямку Одещини летіли «Шахеди» і ракети.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.