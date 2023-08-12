Скупчення російських військових, їхня техніка, пункти управління, склади зі зброєю та боєприпасами – це головні цілі українських артилеристів, які працюють з американською гарматою М777.

Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які вже понад рік воюють на південному напрямку, зазначають, що інтенсивність роботи наразі досить висока, доводиться працювати і вдень, і вночі.

Кореспондент Радіо Свобода побував на позиціях 406-ї бригади на Херсонщині і дізнався про їхню роботу на цьому напрямку фронту.