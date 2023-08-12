Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

«Коли влучаєш, з’являється азарт»: робота американської М777 на Херсонському напрямку (фоторепортаж)

Скупчення російських військових, їхня техніка, пункти управління, склади зі зброєю та боєприпасами – це головні цілі українських артилеристів, які працюють з американською гарматою М777.

Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які вже понад рік воюють на південному напрямку, зазначають, що інтенсивність роботи наразі досить висока, доводиться працювати і вдень, і вночі.

Кореспондент Радіо Свобода побував на позиціях 406-ї бригади на Херсонщині і дізнався про їхню роботу на цьому напрямку фронту.

Костянтин, військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на бойовій позиції перед застосуванням гармати М777. Херсонщина, серпень 2023 року
1 Костянтин, військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на бойовій позиції перед застосуванням гармати М777. Херсонщина, серпень 2023 року
На початок повномасштабного вторгнення РФ Максим був за кордоном, але вирішив повернутися до України і підписати контракт зі Збройними силами. Його основна мотивація &ndash; вигнати російську армію зі своєї землі і відновити міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік
2 На початок повномасштабного вторгнення РФ Максим був за кордоном, але вирішив повернутися до України і підписати контракт зі Збройними силами. Його основна мотивація – вигнати російську армію зі своєї землі і відновити міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік
Бійці 406-ї бригади готують гармату М777 до бойової роботи. Херсонщина. Серпень 2023 року
3 Бійці 406-ї бригади готують гармату М777 до бойової роботи. Херсонщина. Серпень 2023 року
Артилеристи готуються відпрацьовувати по плановій цілі на лівому березі Херсонської області, де перебувають російські військові
4 Артилеристи готуються відпрацьовувати по плановій цілі на лівому березі Херсонської області, де перебувають російські військові
Бійці відзначають високу ефективність американської гармати та нескладний процес опанування цієї техніки
5 Бійці відзначають високу ефективність американської гармати та нескладний процес опанування цієї техніки
Максим, водій бойової групи артилеристів 406-ї бригади
6 Максим, водій бойової групи артилеристів 406-ї бригади
Окрім своїх безпосередніх обов&rsquo;язків, Максим допомагає побратимам біля гармати під час бойової роботи. &laquo;Допомагаю&nbsp;снаряди кидати, і за мотузку смикати. Снаряд п&#39;ятдесят кілограмів важить, а самому кинуть снарядів сто &ndash; і ти упадеш. А так ми трошки міняємося&raquo;, &ndash; говорить Максим
7 Окрім своїх безпосередніх обов’язків, Максим допомагає побратимам біля гармати під час бойової роботи. «Допомагаю снаряди кидати, і за мотузку смикати. Снаряд п'ятдесят кілограмів важить, а самому кинуть снарядів сто – і ти упадеш. А так ми трошки міняємося», – говорить Максим
Станіслав, військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. &laquo;Більш як 90% втрат противник несе саме від нашої артилерії. Що найбільше подобається &ndash; це азарт&hellip; Покласти снаряд саме туди, куди потрібно. Два-три пристрілочні. А далі насипаємо до повного ураження&raquo;, &ndash; каже Станіслав про свою роботу
8 Станіслав, військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. «Більш як 90% втрат противник несе саме від нашої артилерії. Що найбільше подобається – це азарт… Покласти снаряд саме туди, куди потрібно. Два-три пристрілочні. А далі насипаємо до повного ураження», – каже Станіслав про свою роботу
Військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на бойовій позиції в Херсонській області. Серпень 2023 року
9 Військовослужбовець 406-ї ОАБр імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на бойовій позиції в Херсонській області. Серпень 2023 року
Герб 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова
10 Герб 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова
Підготовка гармати до бою
11 Підготовка гармати до бою
Артилеристи 406-ї бригади на бойовій позиції у Херсонській області. Серпень 2023 року
12 Артилеристи 406-ї бригади на бойовій позиції у Херсонській області. Серпень 2023 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG