У розвідці Британії розповіли про дилему, з якою зіткнулося російське командування

Розвідка Великої Британії заявляє, що за останній тиждень на берегах пониззя Дніпра спостерігається пожвавлення бойових дій невеликих масштабів.

«Українські війська працювали над рейдами або створенням невеликих плацдармів у нових місцях на контрольованому Росією східному (лівому – ред.) березі. Це робиться на додачу до розширення плацдарму, який Україна утримувала біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Для деяких із цих операцій, ймовірно, використали ротацію місцевих російських сил. Комбатанти також продовжують боротьбу за контроль над невеликими островами в гирлі Дніпра», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 14 серпня.

Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, далі на схід, кажуть у розвідці.

Минулого тижня в Міністерстві оборони Британії заявляли, що передислокація російських сил зробить їхню оборону біля східного берега Дніпра слабшою.

Нещодавно експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію заперечили.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.