Гуменюк розповіла, чи перекидає РФ свої сили з півдня на Бахмутський напрямок

Росія має велике угруповання окупаційних військ на півдні України, вони можуть маневрувати навіть без підкріплення з Криму, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Про це вона заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Це (перекидання деяких російських підрозділів з півдня на Бахмутський напрямок – ред.) постійно відбувається, ця ротація, в принципі, досить стала така. Вони постійно оновлюють особовий склад на Сході. А той, що потерпав, повертають на Південний напрямок, на Дніпровський напрямок зокрема, для того, щоб вони якось відновились після важких боїв», – сказала вона в ефірі програми «Донбас.Реалії».

За її словами, кількість сил РФ «настільки велика», що вони можуть маневрувати без підкріплення з Криму.

«Загальна кількість окупаційних військ на цій території настільки велика, що вони можуть собі дозволити, займаючи і тримаючи оборону вздовж Дніпра, поповнювати запаси Запорізького і Східного напрямку. Звісно, що ми працюємо щодня, і Запорізький напрямок ми потужно відмінусовуємо ворогів, і на нашому напрямку, від 18 до 50 за добу. Але все-таки їх ще досить багато, і тому вони можуть маневрувати, навіть не очікуючи підкріплення з Криму», – додала Гуменюк.

19 червня розвідка Великої Британії повідомляла, що в останні дні Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків. Ці повідомлення з’явилися після руйнування Каховської ГЕС та затоплення частини південних областей України.