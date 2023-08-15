«В Олешках досі вода». Хто на Херсонщині після затоплення отримує компенсації, а кому відмовляють

Чи отримують компенсації жителі Херсонщини, чиї будинки та угіддя постраждали від руйнування Каховської ГЕС? Як проводяться відновлювальні роботи у затоплених регіонах? Що відбувається на окупованій частині Херсонщини? Чи відійшла вже вода у цій частині області, і чи ліквідує наслідки затоплення окупаційна влада? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Жителі регіону, що постраждав внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, подали 9 тисяч заявок на виплати від держави, повідомила 5 серпня в ефірі телемарафону віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук . За її словами, понад 8 тисяч людей вже отримали такі компенсації. Вона також зазначила, що уряд продовжить можливість подати заявку щодо компенсації, оскільки чинна постанова встановлює кінцевим терміном 31 серпня.

. За її словами, понад 8 тисяч людей вже отримали такі компенсації. Вона також зазначила, що уряд продовжить можливість подати заявку щодо компенсації, оскільки чинна постанова встановлює кінцевим терміном 31 серпня. На ремонт пошкодженого житла можна отримати компенсацію за програмою «єВідновлення». Вона передбачає виплату до 200 тисяч гривень. Витратити ці кошти можна на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Крім виплат за цією програмою, постраждалі від руйнування Каховської ГЕС також можуть отримати по 5 тисяч гривень від держави, ще 5 тисяч гривень з обласного бюджету, виплати від 1-ї до 15 тисяч гривень від громад, а також 6 тисяч 600 гривень від міжнародних фондів.

Уряд також планує виплати людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через руйнування Каховської ГЕС повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня. За його словами, виплати передбачаються у розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Прем'єр додав, що максимальна сума допомоги складе до 100 тисяч грн. Для цих потреб уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.

«Понад 400 постраждалих домогоспадарств»

Зараз на Херсонщині в шести громадах області вже організували роботу комісій, що приймають заяви на компенсації та обстежують сільськогосподарські ділянки, на яких втрачено врожай, повідомив 12 серпня на брифінгу виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов. За його словами, ідеться про Херсонську, Калинівську, Білозерську, Дар'ївську та Чорнобаївську громади.

Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів «Новинам Приазов'я», що заявки на компенсації у цьому районі продовжують надходити.

Загалом внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС постраждали 409 домогосподарств на території трьох громад. Так, у Білозерській громаді – 116 будинків, в Чорнобаївській – 42 й 251 – в Дар'ївській громаді Херсонського району.

«Ми обробляємо максимально заявки, які надходять з деокупованої території частини Херсонського районую. Нам активно допомагає в цьому процесі, прискорюють процес обстеження пошкодженого нерухомого майна, наші партнерські обласні військові адміністрації – Хмельницька і Закарпатська. Закарпатці працюють в Чорнобаївській громаді, Хмельницькі представники допомагають Дар'ївській і Білозерській громаді», – розповів він.



Також у Херсонській РВА приймають заяви з окупованої Олешківської громади. За словами Линецького, надійшло вже понад 1800 електроних заяв.

Хто і як оцінює збитки?

У Херсонському районі продовжують також опрацьовувати заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення», каже начальник військової адміністрації.

Запрацювали державні реєстратори в громадах, також долучаємо нотаріат до цієї допомоги

«Створені комісії, які за чек-листами по 58 показниках оцінюють збитки за вивільним алгоритмом. На даний момент такі заявки також постійно опрацьовуються, комісії приймають рішення щодо призначення виплат, але стикаємося з деякими труднощами. На жаль, в сільській місцевості багато людей не внесли відомості до реєстру нерухомого майна. Для того, щоб максимально мінімізувати ці труднощі, запрацювали державні реєстратори в громадах, також долучаємо нотаріат до цієї допомоги», – розповів посадовець.

Він каже, що нотаріуси приймають документи, проводять роботи з внесення документів обʼєктів до переліку нерухомого майна, які зазнали пошкоджень.

Линецький зазначив, що фермерські господарства на території правобережної частини Херсонського району внаслідок затоплення не постраждали. Є лише три заявки від жителів Дар'ївської громади. Загалом ідеться про площу близько 3 га землі.

Комісії встигають своєчасно фіксувати всі пошкодження, втім, є населені пункти, де це складно робити через постійні обстріли російських військових, додав посадовець.

«Чекаємо на покращення безпекової ситуації. Тут це в руках ЗСУ в першу чергу. Але в основному ця робота вже добігає кінця – саме складання актів і чек-листів з пошкодження нерухомого майна», – додав він.

Що відбувається на «Острові»?

Голова ОСББ з Херсона, житель мікрорайону Корабел («Острів») Віктор Тоцький розповів «Новинам Приазовʼя» про ситуацію у цій частині міста. Саме цей мікрорайон суттєво постраждав від затоплення. Чоловік каже, що відновлювальні роботи тут почалися дуже швидко.

Була корка скрізь із бруду, із якихось мікроорганізмів, стояв сморід

«Дійсно вже більше ніж два місяці пройшло з того часу, коли була велика вода на «Острові». Станом на зараз «Острів» вже практично вичищений від сміття, завдяки титанічним зусиллям комунальників, які, попри постійні обстріли, працюють і вичищають, дочищають наш мікрорайон. Була корка скрізь із бруду, із якихось мікроорганізмів, стояв сморід навіть у квартирах. Дуже велика кількість комах і зараз залишається. Ми знаємо, що вони можуть переносити також якісь інфекції. Але поступово і такими швидкими темпами комунальники справляються із задачею», – запевнив Тоцький.

Після того, як вода відійшла, у мікрорайоні швидко полагодили водопостачання, каже голова ОСББ. Також зараз попри обстріли працюють енергетики. Мікрорайон понад 3 місяці – без електрики.

Кричущою проблемою для «Острова» є також дезінфекція підвалів, каже Тоцький. Влада намагалася її організувати, але ці спроби виявилися невдалими. Тому дезінфекцію проводять власними ресурсами, зазначив він.

Ті 10%, які зараз залишилися, вони не можуть виїхати та кинути свої оселі

«Десь близько місяця тому районна рада намагалася зробити це за допомогою спеціалістів, які б потравили цей грибок, але для цього потрібно було виселити повністю весь «Острів». І люди, які там залишилися зараз, вони дуже цього бояться. Існують міфи, страхи, що потім їх назад не пустять. Навіть ті 10%, які зараз залишилися, вони не можуть виїхати та кинути свої оселі», – зауважив Тоцький.

Він розповів, що подав заяву на компенсацію за програмою «єВідновлення», втім комісія ще не відвідала його будинок.

«Чомусь так відбувається, що чиновники такого більш-менш високого за мірками Херсона рівня, не дуже часто бувають на «Острові». Мабуть, з міркувань безпеки. Я сам особисто через «Дію» (мобільний додаток) подав близько двох місяців тому інформацію. Наступний крок – має прийти комісія. За два місяці ніхто не зателефонував навіть», – стверджує він.

Голова ОСББ радить жителям особисто звертатися безпосередньо в райраду з цими питаннями.

Кому відмовляють у виплатах?

Начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов каже, що у цьому районі були затоплені Тягинська і Калинівська громади.

Він нагадав, що урядом прийнята постанова відповідно до якої постраждалі люди мають право отримувати по 5 тис. грн на особу. На сьогодні, за даними Літвінова, прийнято 556 заявок на 689 осіб, які постраждали від підтоплення. На звітну дату по 241 заяві (280 осіб) люди вже отримали зазначені виплати на загальну суму 1 млн 400 грн, стверджує начальник РВА.

Втім, є люди, яким відмовили у нарахуванні такої допомоги, каже посадовець.

«296 заяв отримали відмову з нарахування у зв'язку з тим, що їхні адреси нарахування не входять до переліку домогосподарств, які постраждали від підтоплення. Це такі громади як Новоолександрівська, Нововоронцовська, Бериславська громади. Звідти дуже багато людей подавали заяви, але ті громади не були в зоні підтоплення. Тому були прийняті рішення комісіями про відмову виплати даної допомоги (по 5 тис. грн)», – пояснив він.

Також жителі Бериславського району отримують виплати з обласного бюджету, розповідає Літвінов. Він пояснив, що в цьому випадку кожне домогосподарство, а не особа, може також отримати 5 тис. грн.

Проблема в тому, що дуже багато мешканців не мають правоустановчих документів на своє домоволодіння

«По нашому району вже 39 людей таких отримало цю допомогу на загальну суму 195 тис. грн. По інших людях ведеться робота, але зараз проблема в тому, що дуже багато мешканців не мають правоустановчих документів на своє домоволодіння. Підключаємо наших юристів, волонтерів, які допомагають людям поновлювати свої документи на будинки, щоб люди могли отримати саме фінансування в повному обсязі», – розповів голова РВА.

Про виплати від громад

Жителі Херсонщини, які постраждали внаслідок повені, спричиненої руйнуванням контрольованої російськими окупантами греблі Каховського водосховища, також отримують виплати від громад, в яких вони проживають.

За даними Літвінова, відповідні програми виплати допомоги ухвалили Тягинська та Калинівська територіальна громади. Вони виплачують від 4 до 15 тис. грн в залежності від руйнації та підтоплення будинків.

«Відповідно по Калинівський територіальній громаді 20 осіб вже отримали допомогу по 10 тис. грн на загальну суму 200 тис. грн. Тягинська громада – 19 осіб отримали по 10 тис. грн на загальну суму 190 тис. грн», – повідомив посадовець.

Начальник військової адміністрації Бериславського району зазначив, що фермерські господарства не зверталися з заявами на відшкодування врожаю. Робота з опрацювання заяв, пов'язаних з пошкодженням житла, ведеться активно у Калинівській громаді й повільно у Тягинській. Оскільки ця громада перебуває під обстрілами російської армії.

Олешки: «після потопу щоденні обстріли»

На початок серпня в Олешках вода ще не зійшла повністю після затоплення через руйнування Каховської ГЕС. На близько десяти відсотках вулиць вода трималася на рівні до 50 сантиметрів, і не було можливості наводити лад в оселях та на подвір'ях, повідомив 4 серпня у телемарафоні міський голова Олешок Євген Рищук. За його словами, в місті багато приватних будинків впали, деякі дахи лежать на землі, тому що збудовані з глини та буту стіни розмокли.

За його словами, в місті багато приватних будинків впали, деякі дахи лежать на землі, тому що збудовані з глини та буту стіни розмокли. Втім, призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 5 серпня в ефірі телеканалу «Росія 24» розповів, що люди вже начебто почали повертатися до своїх будинків, які розташовані на затопленій території, яка зараз перебуває під контролем російських військових.

«Новинам Приазов’я» Рищук теж підтвердив, що на сьогодні з деяких вулиць міста вода ще не відійшла повністю.

Люди вже потерпають не від затоплення, а від того, що йдуть активні бойові дії.

«Частина міста, що ближче до річки, вона ще затоплена. Рівень води не дуже високий, але затоплення є. Люди вже потерпають не лише від затоплення, а й від того, що йдуть активні бойові дії. Місто, село, яке знаходиться біля річки, на лінії розмежування, вони кожного дня обстрілюються, кожного дня є руйнування, кожного дня є загиблі, поранені. Дуже гаряче зараз в Олешківській громаді», – зазначив він.



Окупаційна влада не веде системної роботи з відновлення міста після затоплення, стверджує міський голова Олешок.

«Ми час від часу продивляємося пабліки російські, бачимо, що там на камеру ходить якийсь дядько з оранжевим оприскувачем і щось там бризкає. Але це не відбувається системно, це робиться на камеру. Це по-перше. По-друге, є ризик інфекційних захворювань, тому час від часу туди завозять вакцину і вакцинують тих, хто бажає, від захворювань», – каже Рищук.

Він нагадав, що окупаційна влада обіцяла виплачувати по мільйону рублів сім'ям, чиї рідні загинули від затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Втім, офіційно таких випадків зафіксували дуже мало. У свідоцтвах про смерть зазвичай зазначали, що людина померла від серцевого нападу, розповідає посадовець.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Місто майже без людей»

Людей у місті залишилося дуже мало, каже Євген Рищук. Повиїжджали навіть ті, які раніше не планували цього робити.

Ті будинки, що не попадали, в них жити неможливо

«Приватний сектор – дуже багато будинків просто впали, вони були з глини, глина розмокла, вода відійшла, будинки попадали. Ті будинки, що не попадали, в них жити неможливо, тому що якщо вода стояла до самої стелі, то коли вода відійшла, разом з нею відійшло все. Все, що було в будинку, воно вже непридатне для застосування – ні техніка, ні одяг. Тобто люди залишилися голі-босі», – розповідає міський голова.



За його словами, це переважно люди похилого віку, які не хотіли виїжджати з окупації. Втім, ще є декілька тисяч населення, яке залишається на місці й нікуди їхати не хочуть, зауважив Рищук.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування греблі Каховського водосховища, контрольованої російськими окупантами від кінця лютого 2022 року. Україна звинувачує Росію у підриві Каховської ГЕС Росію.

Є докази, що свідчать про замінування і цілеспрямовані дії російських окупантів, направлені на руйнування ГЕС.

Кремль заперечує причетність російської армії до підриву греблі Каховського водосховища, а натомість називає катастрофу «навмисною диверсією Києва».

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування греблі спричинило затоплення значних територій нижче за течією Дніпра, й обміління водосховища вище. Були затоплені десятки населених пунктів.

Завдано великої шкоди довкіллю регіону і Чорному морю.