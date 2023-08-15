Ранкова атака РФ: влада повідомляє про постраждалих у Дніпрі, Львові та Луцьку

Російські війська завдали чергової масштабної ракетної атаки на початку доби 15 серпня. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про влучання в одне з підприємств у Дніпрі.

«Спалахнула пожежа. Попередньо, один постраждалий», – заявив він.

Лисак нагадав про відповідальність за оприлюднення фотографій обстрілів і роботи протиповітряної оборони.

Сили ППО працювали також у Волинській області, заявив голова регіону Юрій Погуляйко:

«Та, на жаль, маємо «приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо. На місці працюють усі відповідні служби».

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Мер Львова Андрій Садовий заявив про «багато збитих ракет», але також влучення в місті, в тому числі в приватні помешкання.

«Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці», – повідомив він вранці.

Рано вранці 15 серпня повітряну тривогу оголошували по всій Україні через ракетну загрозу.

Росія регулярно завдає ракетних ударів по українських містах. Водночас Москва продовжує заперечувати цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах в Україні.