Масований ракетний удар по Одесі: зросла кількість пошкоджених будинків

Внаслідок масованої атаки по Одесі, яку здійснила російська армія в ніч проти 14 серпня, пошкоджено вже 296 будинків, йдеться в повідомленні міської ради.

«Вибуховою хвилею розбито 1460 вікон загальною площею близько 2,5 тис. кв м», – каже місцева влада Одеси.

Зазначається, що наразі закрито плівкою більше 30% віконних отворів, роботи тривають.

Російські війська у ніч на 14 серпня атакували Одещину трьома хвилями: двома хвилями ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і вісьмома ракетами типу «Калібр».

Армія РФ регулярно обстрілює українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.