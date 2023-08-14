Армія РФ знову атакувала Херсон, постраждала жінка – влада

Російські військові вдень 14 серпня знову атакували житлові будинки в Херсоні, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Окупанти обстріляли житлові будинки у Херсоні. Близько 15:20 російська артилерія вкотре вкрила вогнем місто. Через ворожі удари пошкоджено три оселі», – йдеться у повідомленні.

Як інформує ОВА, у 64-річної жінки лікарі діагностували контузію, постраждалій вже надали медичну допомогу.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.