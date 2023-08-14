Росія тікає з Урожайного: що дасть ЗСУ новий плацдарм?

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 14 серпня, що Сили оборони просунулися вперед на Бердянському напрямку – а саме в районі села Урожайне на кордоні Донецької та Запорізької областей.

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Цей напрямок, на якому ЗСУ де-факто розпочали свій наступ на армію Росії на початку червня. Деякі російські пабліки цих вихідних повідомляли, що окупантам довелося повністю покинути село, інші стверджували – росіяни ще тримаються за його південні околиці.

Американське видання The New York Times, яке ще напередодні поспілкувалося з військовими аналітиками, написало, що Україна досягла «тактично значущого» прогресу у напрямку Бердянська біля Урожайного, та у бік Мелітополя – біля села Роботине.

«Якщо їм вдасться прорватися через Урожайне або обійти його, вони опиняться в межах 50 миль від двох великих портових міст Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею, яку вони проходять, українські війська чинять все більший тиск на російські лінії постачання», – зазначили у публікації.

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Окрім Урожайного та Роботиного, ЗСУ ведуть бої і на лівому березі Дніпра – британська розвідка зробила висновок, що це стало можливим, зокрема, через перекидання загарбниками десантних військ звідти на Запорізький напрямок. Проте та сама Ганна Маляр заявила, що ЗСУ там було виконано певні завдання – і приводу для ажіотажу немає.

Головні питання випуску:

Що дасть ЗСУ новий плацдарм в Урожайному Донецькій області?

Чому саме там Силам оборони вдається рухатися вперед?

І що зміниться, коли ЗСУ візьмуть під вогневий контроль артилерії дороги на Півдні, які використовує Росія?