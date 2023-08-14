В Одесі зафіксували пошкодження 203 будинків після російського удару – мерія

В Одесі внаслідок падіння уламків запущених Росією ракт 14 серпня зафіксували пошкодження 203 будинків, повідомила міська рада.

За повідомленням, серед пошкоджених будівель – сім закладів освіти, один з яких - памʼятник архітектури.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська у ніч на 14 серпня атакували Одещину трьома хвилями: двома хвилями ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і вісьмома ракетами типу «Калібр».

«Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок і супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки. На трьох об’єктах виникли пожежі. На місці працюють всі відповідні служби», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, троє постраждалих – співробітники супермаркету, двох із них шпиталізували.

У Повітряних силах повідомили, що всі вісім ракет і 15 дронів збила ППО.