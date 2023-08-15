У Смілі на Черкащині через удар РФ частина міста залишилася без води

У Смілі на Черкащині російська ракета влучила по території приватного підприємства, ще одна – по медичному закладу, пошкоджені мережі водо- і теплопостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води», – написав він у телеграмі.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.