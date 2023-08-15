Масова ракетна атака армії РФ на захід України: куди цілили? ЗСУ звільняє околиці Бахмуту

- Сьогодні під ранок тривога по всій Україні. Про вибухи повідомили у Луцьку, Дніпрі, Львові на Черкащині та на Хмельниччині. Цю атаку називають наймасовішою атакою на захід України. Куди цілили російські війська? Дізнаємося усі деталі у цьому ефірі.
- Збройні сили за тиждень звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі за цей час звільнено 40 квадратних кілометрів, кажуть в Міноборони. Президент президент Володимир Зеленський напередодні побував на позиціях бійців низки підрозділів на Донеччині. Яка ситуація на одному з найгарячіших напрямків?
- Стратегічно для НАТО захист Чорного моря – пріоритет, заявляє міністр оборони Болгарії. Тим часом в Чорному морі російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь щоб зупинити турецьке судно що йшло під прапором Палау. Хто де-факто контролює Чорне море? Для чого Росія продовжує блокувати вантажні судна?
- Вони веслували на своєму «Драконі» до фінішу незважаючи на те, що човен майже пішов під воду. Українські веслувальники везуть додому 6 нагород з Чемпіонату світу у Таїланді. Кадри з несамовитою жагою до перемоги вразили не лише українців. Поспілкувалися з частиною команди в ефірі Свобода. Ранок.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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