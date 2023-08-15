Масова ракетна атака армії РФ на захід України: куди цілили? ЗСУ звільняє околиці Бахмуту

Сьогодні під ранок тривога по всій Україні. Про вибухи повідомили у Луцьку, Дніпрі, Львові на Черкащині та на Хмельниччині. Цю атаку називають наймасовішою атакою на захід України. Куди цілили російські війська? Дізнаємося усі деталі у цьому ефірі.

Збройні сили за тиждень звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі за цей час звільнено 40 квадратних кілометрів, кажуть в Міноборони. Президент президент Володимир Зеленський напередодні побував на позиціях бійців низки підрозділів на Донеччині. Яка ситуація на одному з найгарячіших напрямків?

Стратегічно для НАТО захист Чорного моря – пріоритет, заявляє міністр оборони Болгарії. Тим часом в Чорному морі російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь щоб зупинити турецьке судно що йшло під прапором Палау. Хто де-факто контролює Чорне море? Для чого Росія продовжує блокувати вантажні судна?

Вони веслували на своєму «Драконі» до фінішу незважаючи на те, що човен майже пішов під воду. Українські веслувальники везуть додому 6 нагород з Чемпіонату світу у Таїланді. Кадри з несамовитою жагою до перемоги вразили не лише українців. Поспілкувалися з частиною команди в ефірі Свобода. Ранок.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: