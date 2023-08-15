Голова ОВА: в Луцьку внаслідок ракетної атаки троє загиблих

Внаслідок російської ракетної атаки вранці 15 серпня в Луцьку є загиблі та поранені, заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні», – заявив він.

Згодом голова області повідомив про трьох поранених.

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Російські війська вранці 15 серпня випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них, повідомили Повітряні сили.

Раніше було відомо про постраждалих внаслідок атаки в Дніпрі, Львові та Луцьку.

Росія регулярно завдає ракетних ударів по українських містах. Водночас Москва продовжує заперечувати цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах в Україні.