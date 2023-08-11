Речник Єврокомісії назвав «цілеспрямованим» удар Росії по готелю в Запоріжжі

Удар російських військ по Запоріжжю є продовженням «терору проти цивільного населення» України, заявив речник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано 11 серпня.

«Цього разу в Запоріжжі вони цілеспрямовано били по готелях, де працюють дитячі літні табори. Ці військові злочини мають бути припинені. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності», – заявив Стано.

Раніше координаторка ООН в Україні Деніз Браун назвала «невибірковими» російські ракетні атаки, коментуючи удар по Запоріжжю.

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Росія натомість заявила, що в Запоріжжі 10 серпня її військові завдали удару по базі, де базувалися іноземні найманці. Жодних доказів цього твердження Міністерство оборони РФ не навело.

Ввечері 10 серпня російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К». Одна людина загинула, понад десять – були поранені.