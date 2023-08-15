Шмигаль: ракетні удари Росії вранці пошкодили цивільні об’єкти у восьми регіонах

Російська масована ракетна атака на українські міста вранці 15 серпня пошкодила низку об’єктів цивільної інфраструктури в різних регіонах України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах. Серед них: житлові будинки, освітні заклади, лікарня. На жаль, є постраждалі та загиблі. Мої щирі співчуття родинам», – написав він у своєму Телеграмі.

За даними голови уряду, до ліквідації наслідків долучилися майже 200 пожежників і рятувальників.

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Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру. За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Внаслідок ракетних ударів вночі 14 серпня та вранці сьогодні загинули четверо людей: щонайменше один у Краматорську та троє в Луцьку, також є поранені.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба також повідомив про 10 постраждалих у Львівській області. У Дніпрі двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.