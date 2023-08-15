В Івано-Франківській ОВА показали наслідки падіння уламків ракет у регіоні

На Івано-Франківщині через падіння уламків ракет удосвіта 15 серпня пошкоджені житловий будинок і господарські будівлі, постраждалих немає, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає», – додала вона.

Онищук опублікувала фото руйнувань, але не уточнила, про який саме населений пункт йдеться.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули.