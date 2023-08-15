Через обстріл Краматорська загинув чоловік, ще один під завалами – ОГП

Російські війська обстріляли Краматорськ увечері 14 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок.

Попередньо, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

«Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування. На площі 2400 квадратних метрів виникла пожежа. Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий», – заявила пресслужба відомства.

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Також отримала поранення 38-річна комірниця підприємства, її госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Голова Донецької області Павло Кириленко раніше повідомляв про одного загиблого в Пречистівці за добу 14 серпня, а також чотирьох поранених. Він також додав, що вночі російська армія завдала «цілеспрямованої атаки» на найбільш густонаселені міста на півночі Донеччини.

Росія, попри численні докази та свідчення, продовжує заперечувати удари по цивільних об’єктах в Україні.