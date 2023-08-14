Троє цивільних поранені через нічний обстріл РФ Херсона – ОВА

У Херсоні через нічні російські обстріли постраждали троє цивільних людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 і 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень», – написав Прокудін у телеграмі.

За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли загинули сім людей, зокрема четверо членів однієї сім’ї, серед яких – двоє дітей, 13 людей були поранені.

14 серпня на Херсонщині оголосили днем жалоби за загиблими.