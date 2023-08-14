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«Хто лишиться – не знаємо»: як під бомбами РФ виживає донецький Нью-Йорк

Наслідки бомбардування Росією Нью-Йорка ФАБами, серпень 2023 року

Донецький Нью-Йорк виживає під ударами авіації та артилерії агресора. Російські війська вбивають мирних жителів та руйнують будинки потужними авіабомбами. Попри це у селищі поблизу тимчасово окупованої Горлівки лишаються близько 2,5 тисяч людей. Вони виживають завдяки гуманітарній допомозі від влади та волонтерів. А ще деякі просять, щоб їх не вважали сепаратистами. Про реалії життя селища, де у вирвах від мін ростуть квіти, – у репортажі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Ця вулиця донецького Нью-Йорка розташована найближче до позицій російських військ. Затримуватися довго – небезпечно, адже російські дрони швидко передають координати артилеристам, пояснює Ігор Бистрий, начальник відділу розвитку селища Нью-Йорк Торецької міської військової адміністрації.

Попри поспіх помічаємо, яких колосальних руйнувань завдають російські авіабомби: від приватних будинків лишаються самі уламки цегли.

Житловий будинок, зруйнований авіаційною бомбою, серпень 2023 року
Житловий будинок, зруйнований авіаційною бомбою, серпень 2023 року

Виїжджаючи з небезпечної ділянки, прямуємо повз чергове місце прильоту.

«А тут кілька тижнів тому загинули четверо наших мирних жителів», – стишивши голос, говорить Ігор Бистрий.

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ФАБи та руїни

Про те, як небезпечно тут перебувати, свідчить і статистика Павла Кириленка, начальника Донецької обласної ВЦА:

  • 22 липня армія РФ вдарила по Нью-Йорку трьома авіабомбами: 4 мирних жителя загинули, троє поранених, пошкоджені 16 будинків та адмінбудівля;
  • 31 липня російська авіація скинула на Нью-Йорк 4 потужні авіабомби ФАБ-500: зруйнували школу і 46 будинків на 5 вулицях;
  • З 1 по 13 серпня селище зазнало 5 обстрілів (з них 2 удари авіабомбами): 1 мирний житель загинув, 2 поранених, пошкоджено 22 будинки і школу.

Попри ризик загинути під завалами власного будинку, відмовляються від евакуації з селища близько 2,5 тисяч жителів, здебільшого старшого віку. Хоча більшість все ж таки виїхала – на 1 січня 2021 року у Нью-Йорку мешкали майже 10 тисяч людей.

Ігор Бистрий каже, що наразі влада працює над евакуацією родин з дітьми. Якщо у червні у Нью-Йорку жили близько 700 дітей, то станом на кінець липня більше половини вдалося вивезти у більш безпечні регіони.

Селище Нью-Йорк російські війська обстрілюють артилерією та бомблять з літаків, серпень 2023 року
Селище Нью-Йорк російські війська обстрілюють артилерією та бомблять з літаків, серпень 2023 року

«Нам волонтери допомагають з вивезенням і літніх людей, і лежачих, і з інвалідністю. Та все одно люди залишаються. А кожного дня прильоти по цивільному населенню. Одного дня за добу на Нью-Йорк скинули шість авіаційних бомб», – повідомив Бистрий.

«Поки не влучили…»

«Життя тут таке собі. Скло в хаті постійно вилітає. І хліба нам малувато, хліба нам не вистачає», – розповідає жителька Нью-Йорка Алла. Ми перестріли її по дорозі до одного з місць, де видають гуманітарну допомогу.

Цього дня до селища і для Алли, і для усіх жителів привезли безкоштовний хліб. Його випікають у Києві у інклюзивній пекарні «Good bread from good people» і щодня доправляють, зокрема, і до «гарячих точок» Донеччини.

«У нас працює 25 людей з ментальною інвалідністю. Наразі ми випекли 400 тисяч буханок хліба. І все це безкоштовно для цивільних і військових. А для мене так: якщо є хліб, – то є якась надія на завтра. Коли ми передаємо хліб, – людям трішки спокійніше. І треба розуміти, що тут живуть такі самі українці, такі самі люди», – ділиться з нами мотивацією Владислав Малащенко, засновник пекарні.

Поки він це говорить, жителі Нью-Йорка отримують хліб на цей день і розповідають нам про свої будні.

«Життя тут можна описати однією фразою: поки не влучили», – іронізує мужчина.

А Людмила, яка з київським хлібом сидить поруч, додає: «Дуже тут складно. Не знаємо, звідки чекати: прилітає хтозна відкіля. І летить за різними напрямками. Хто виживе, хто лишиться, – не знаємо. А ракети летять, бомби з літаків скидають. Ми ж бачимо тільки результат: то хату розбило, то людину вбило».

Під час роздачі безкоштовного хліба, серпень 2023 року
Під час роздачі безкоштовного хліба, серпень 2023 року

Місцевий житель Микола показує місцину за кілька десятків метрів від того майданчика, де зібралися літні жінки. Каже, туди вже тричі прилітали ФАБи, – тричі по дві бомби.

«Життя тут «веселе», дуже «веселе». З водою і їжею ще так сяк. А от з ліками проблема: працює єдина аптека, і ціни там дуже кусаються. Та евакуюватися не думаю. Нікуди, і жити немає за що», – ділиться Микола.

А люди продовжують розбирати безкоштовний запашний хліб. Кажуть, що куштують його вже не вперше, і усім він подобається.

«Хліб дуже смачний, дякуємо! Дякуємо за те, що привозите, що ви про нас пам’ятаєте. Везете хліб і не кажете, що ми тут сепаратисти. Ні, ми не сепаратисти. Просто нас ніде не ждуть. Живемо тут, бо тут усе, що в нас є: хата, підвал, – це вся наша валюта. Нам з Україною гарно було, навіщо нам Росія», – спокійно і трохи втомлено говорить жителька Нью-Йорка Людмила.

Квіти у воронці

У фронтовому селищі є місця, куди люди, у перервах між російськими обстрілами, приходять помолитися. Одне з таких місць має цікаву історію. Її нам розповів волонтер Роман. Він приїхав сюди з Рівненщини, з міста Костопіль.

«Ми люди віруючі, приїжджаємо сюди з братами раз на місяць для того, щоб послужити людям, привезти сюди гуманітарку, когось евакуювати. Зараз ремонтуємо місце молитви, яке часто потерпає від обстрілів зі сторони Горлівки», – розповідає волонтер.

Далі Роман показує нам клумбу з квітами, що розташована якось дивно, посеред пішохідної доріжки. Виявляється – це ніяка не клумба. На початку березня сюди прилетіла міна. Осколки посікли стіни будівлі, де люди збираються на молитву. Згодом у вирві виросли квіти: як вони там з'явились, ніхто не знає.

Квіти, що виросли на місці прильоту російської міни, серпень 2023 року
Квіти, що виросли на місці прильоту російської міни, серпень 2023 року

«Можливо, ці квіти у воронці – це невеличкий знак, що із чогось поганого може вийти красиве, гарне, – говорить, посміхаючись, Роман, і додає: – Я вірю, що настане час, коли наша Україна буде вільна, незалежна від усіх тих людей, які прийшли грабувати, руйнувати нашу землю».

Після цієї розмови ми покидаємо Нью-Йорк. А з голови не йдуть ці квіти у воронці від російської міни: вони дають надію, що селище вистоїть і виживе, попри обстріли і авіабомби.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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