«Тотальне окозамилювання». Голова ВЦА про заяви окупантів щодо відновлення Сєвєродонецька

Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив, що повідомлення окупаційної адміністрації Луганського регіону про відновлення захоплених міст є «тотальним окозамилюванням». Він сказав про це в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Це схоже на таку масовану пропаганду для внутрішнього користування, більше на території Російської Федерації, – що нові території, туди щось вкладається. Насправді це схоже на театр абсурду, принаймні те, що стосується Сєвєродонецька. Вставляються нові вікна, робляться укоси – незалежно від розміру їх всюди впихають, десь замазали, десь прорубали», – сказав Стрюк.

При цьому, за його словами, в будинках не працює каналізація, відсутнє постійне водопостачання, опалення.

«Тобто ніхто не займається капітальним ремонтом мереж, ніхто не відновлює знищені мережі, а робиться картинка – картинка благополуччя. У домі замінені всі вікна, при цьому в ньому світла немає, люди не живуть, – будинок порожній, тому що дах тече. Останнім часом ще й загострилося проведення якихось масових заходів. То якийсь чемпіонат зі спорту в ледве вцілілому спортзалі одному на все місто, то ще якась пропагандистська акція. Тотальне окозамилювання», – наголосив голова ВЦА.

Він припускає, що йдеться про «відмивання мільйонів, мабуть, рублів».

Стрюк також повідомив, що люди, які залишилися в місті, намагаються зберегти паспорти України, хоча й отримують російські паспорти через загрозу життю.

«Я думаю, навряд чи ще хтось чинить опір (отриманню паспортів РФ – ред.), бо це вже загрожує життю людей, які там перебувають, – хто сильно чинить опір. Намагаються зберегти українські паспорти – це так, люди намагаються правдами і неправдами виїжджати на територію України підконтрольну, і заради цього зберігають українські документи. Це намагаються робити», – сказав він.

Наприкінці червня минулого року після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили рішення про відхід з Сєвєродонецька. Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомлив, що окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.