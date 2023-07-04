«Все це відбувається, але не афішується» – голова Сєвєродонецької РВА про спротив в окупованих РФ містах

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко заявив, що в окупованих Росією містах Луганщини є український спротив, але він «не афішується». Про це Власенко сказав в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

«Воно є. Якраз те, що відсутній інтернет, це, можливо, не дає більшої інформаційної підтримки всім цих заходам. Але є і Луганськ, є і Сєвєродонецьк, є і Новопсков, є і Старобільськ, є і Кадіївка. Є інформація про те, що тролять окупантів різними жовто-блакитними кольорами, написами на підтримку ЗСУ, є періодично вибухи на залізниці, є розсипані цвяхи, їжаки на дорогах, щоб нищити колеса окупаційної техніки. Плюс дуже є потужні канали інформаційні, які інформують про те, що там відбувається, де дислокується тощо», – сказав Власенко.

«Тобто все це відбувається, але в інформаційному плані воно, можливо, не так афішується. І, я думаю, можливо, так і має бути», – додав він.

Більша частина Луганської області наразі перебуває під окупацією Росії.