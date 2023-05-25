Окупанти грабують квартири, пенсіонери підмітають вулиці – голова військової адміністрації про життя у Сєвєродонецьку

В окупованому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області умови для життя можна охарактеризувати як «печерний вік», заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

«Якоїсь підвищеної активності [окупантів] у Сєвєродонецьку не спостерігається, принаймні не надходило такої інформації від мешканців. Водночас сказати, що з Сєвєродонецька вийшли військові, вийшли спеціальні служби – ні, всі на місці. Намагаються демонструвати мирне життя, привозять якісь недополітичні утворення, продовжують під виглядом ремонту вікон зламувати цілі квартири, що залишилися. В принципі, окупаційна влада продовжує демонструвати видимий добробут. Сєвєродонецьк практично вимер. З тієї інформації, яка доходить – це місто-примара», – розповів Стрюк про ситуацію в місті.

За його словами, на вулицях помічають «робітників», які нишпорять по квартирах місцевих і «виконують якісь роботи».

«Якихось пенсіонерів організували у бригади, які підмітають вулиці. При цьому місто фактично порожнє. Більш-менш люди з'являються навколо ринку, коли ринковий день і йде торгівля. А так, в принципі, місто в гнітючому стані. Під час захоплення міста кілька кварталів у нових районах уціліли, там більш-менш цілі квартири й жевріє якесь життя. Але треба розуміти, що вода погодинно, каналізація не працює, оскільки вона зруйнована, і це все самопливом тече в [Сіверський] Донець. Вище другого поверху вода не піднімається, оскільки не вистачає потужностей для її тиску, закачування, і колектор пошкоджено, йдуть втрати. Умови для життя – печерний вік», – повідомив Олександр Стрюк.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини Донеччини, редакція не може незалежно перевірити озвучені заяви.

Наприкінці червня минулого року після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили рішення про відхід з Сєвєродонецька.