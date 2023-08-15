Міненерго: через пошкодження в Білорусі вимикалася лінія, яка живить Чорнобильську АЕС

Напередодні в Львівській області без світла ненадовго залишалися 290 тисяч абонентів, заявило Міністерство енергетики 15 серпня.

За повідомленням, причини цього з’ясовуються. Загалом за попередню добу основні лінії електропередачі «Укренерго» вимикалися тричі.

«Через пошкодження вимикалася також лінія 330 кВ, яка живить Чорнобильську АЕС. Місце пошкодження виявили на території Білорусі. Через падіння дерева також вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Київській області. Окрім того, через пошкодження обладнання відключалася підстанція 220 кВ у Івано-Франківській області», – заявляє відомство.

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Також через обстріл на початку доби у Львові відключені три лінії електропередачі, які живлять близько 100 домогосподарств.

Також через російські обстріли залишаються знеструмленими 403 прифронтових населених пункти Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської, Херсонської, Луганської та Чернігівської областей.