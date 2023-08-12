П’ять енергоблоків атомних електростанцій відремонтовані і готові до зими – заступник міністра

В українській енергетиці триває «найбільша ремонтна кампанія» за час незалежності, заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров 12 серпня.

За його словами в ефірі національного телемарафону, йдеться не лише про відновлення об’єктів генерації, а й про магістральні лінії та об’єкти операторів систем розподілу.

«Є графік, який чітко контролюється, і всі ремонтні роботи проводять в строк, а деякі навіть на випередження. Наприклад, атомна генерація», – сказав Сафаров.

Він зазначив, що навіть під час окупації Запорізької атомної електростанції атомна енергетика є джерелом більше ніж половини електроенергії, згенерованої в Україні.

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«Наразі вже п’ять атомних блоків загальною потужністю 4,4 гігавата відремонтовано та підготовлено повністю до осінньо-зимового періоду, ще чотири вже на фінальній стадії і додадуть нам 3,4 гігавата», – додав заступник міністра.

За його даними, протягом минулої зими російські обстріли пошкодили близько 24 об’єктів генерації, а також численні ТЕС і ТЕЦ. Їх відновлення також триває.

«Очікуємо, що зима, за умови ідеального випадку, якщо не буде більше обстрілів, точно буде легкою. Але тут ми не можемо прогнозувати, яким чином себе поведе наш ворог. Ми розуміємо, що скоріш за все, енергетика так і залишиться «другою лінією» цієї війни. Тому ми готуємо додаткові резерви, які дозволять нам змогу швидко ремонтувати те обладнання, яке буде виведене з ладу внаслідок ворожих обстрілів», – заявив Сафаров.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.