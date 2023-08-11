ЗАЕС знову підключили до основної лінії живлення, запобігши блекауту – «Енергоатом»

Окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до основної зовнішньої лінії електропередач, повідомила державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 11 серпня. Це запобігло можливому блекауту, про який раніше попереджали українські чиновники.

Інформація з’явилася через день після того, як «Енергоатом» заявив, що АЕС перебуває на межі блекауту через втрату живлення з основної високовольтної лінії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону назвав цю ситуацію «вкрай небезпечною».

Він додав, що Україна звернулася до МАГАТЕ. «Як ми це вже неодноразово робили. МАГАТЕ повністю проінформоване про відключення основної лінії живлення. Додам, що Рафаель Ґроссі у свою чергу говорив: блекаут – це небезпечна гра, яка може закінчитися великою катастрофою. Щоб цього не сталося, росіяни мають залишити ЗАЕС, а український персонал має повернутися до управління об’єктом», – наголосив Галущенко.

За словами міністра, в разі блекауту для забезпечення потреб станції будуть підключені дизель-генератори, але вони можуть бути пошкоджені черговим російським обстрілом, «відтак охолодження станції припиниться і почнеться незворотній процес розігріву та розплавлення ядерного палива».

МАГАТЕ 10 серпня заявило, що головна лінія електропередачі була відключена двічі протягом дня і «залишається відключеною».

У заяві сказано, що повної втрати електроенергії не було, і немає необхідності використовувати аварійні дизельні генератори.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі попередив у своїй заяві, що «неодноразові відключення ліній електропередач підкреслюють ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на станції».

Крім того, 10 серпня підконтрольна Росії адміністрація станції заявила, що реактор № 4 перевели з режиму «гарячого зупину» в «холодний» через ознаки витоку пари.

Щоб виробляти пару для власних потреб, один із шести реакторів має бути на «гарячому зупині».

Ґроссі підтвердив це, додавши, що відключення буде використане для визначення причини витоку води і проведення технічного обслуговування для ремонту пошкодженого парогенератора.

Він додав, що радіоактивного викиду в навколишнє середовище не було.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.