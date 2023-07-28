«Енергоатом» заявляє про викрадення військами РФ ще одного працівника Запорізької АЕС – звернулися до МАГАТЕ

Компанія «Енергоатом» повідомляє про викрадення російськими військами ще одного працівника Запорізької АЕС.



«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС. Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому, зауважують в компанії, чоловікові жодних звинувачень не висунули, проте продовжують знущання та репресії, у тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він живий.



«Енергоатом» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у російському полоні.

Компанія «Енергоатом» не вперше повідомляє про викрадення російськими військами співробітників окупованої ЗАЕС.

Росія захопила Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення в України. На початку липня 2023 року влада України заявила, що російські сили готують провокацію на АЕС. Російська сторона натомість стверджувала, нібито українські війська готуються атакувати станцію уночі 5 липня.

Жодних подій у вказаний час на АЕС не зафіксували, при цьому на супутникових знімках АЕС на даху енергоблоку №4 помітили сторонні невідомі предмети, які зʼявилися в ніч на 5 липня.