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«Енергоатом» заявляє про викрадення військами РФ ще одного працівника Запорізької АЕС – звернулися до МАГАТЕ

Компанія «Енергоатом» повідомляє про викрадення інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, це сталося близько місяця тому

Компанія «Енергоатом» повідомляє про викрадення російськими військами ще одного працівника Запорізької АЕС.

«Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС. Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер», – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому, зауважують в компанії, чоловікові жодних звинувачень не висунули, проте продовжують знущання та репресії, у тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він живий.

«Енергоатом» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у російському полоні.

Компанія «Енергоатом» не вперше повідомляє про викрадення російськими військами співробітників окупованої ЗАЕС.

Росія захопила Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення в України. На початку липня 2023 року влада України заявила, що російські сили готують провокацію на АЕС. Російська сторона натомість стверджувала, нібито українські війська готуються атакувати станцію уночі 5 липня.

Жодних подій у вказаний час на АЕС не зафіксували, при цьому на супутникових знімках АЕС на даху енергоблоку №4 помітили сторонні невідомі предмети, які зʼявилися в ніч на 5 липня.

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