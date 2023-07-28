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Очільник Держатомрегулювання заявив про фіксування експертами МАГАТЕ вибухів біля ЗАЕС

Запорізька АЕС, архівне фото, 2019 рік

Виконувач обовʼязків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков стверджує, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи біля захопленої російськими військовими Запорізької АЕС.

За словами чиновника, представники МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, зафіксували вибухи 26 та 27 липня.

З боку самої міжнародної організації повідомлень про це ще не було.

Раніше пресслужба МАГАТЕ повідомила, що експерти організації під час огляду ЗАЕС 23 липня побачили кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Міни перебували в закритій зоні, куди персонал станції не має доступу.

Росія захопила Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення в України. На початку липня 2023 року влада України заявила, що російські сили готують провокацію на АЕС. Російська сторона натомість стверджувала, нібито українські війська готуються атакувати станцію уночі 5 липня.

Жодних подій у вказаний час на АЕС не зафіксували, при цьому на супутникових знімках АЕС на даху енергоблоку №4 помітили сторонні невідомі предмети, які зʼявилися в ніч на 5 липня.

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