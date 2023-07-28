Очільник Держатомрегулювання заявив про фіксування експертами МАГАТЕ вибухів біля ЗАЕС

Виконувач обовʼязків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков стверджує, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи біля захопленої російськими військовими Запорізької АЕС.

За словами чиновника, представники МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, зафіксували вибухи 26 та 27 липня.

З боку самої міжнародної організації повідомлень про це ще не було.

Раніше пресслужба МАГАТЕ повідомила, що експерти організації під час огляду ЗАЕС 23 липня побачили кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Міни перебували в закритій зоні, куди персонал станції не має доступу.

Росія захопила Запорізьку АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення в України. На початку липня 2023 року влада України заявила, що російські сили готують провокацію на АЕС. Російська сторона натомість стверджувала, нібито українські війська готуються атакувати станцію уночі 5 липня.

Жодних подій у вказаний час на АЕС не зафіксували, при цьому на супутникових знімках АЕС на даху енергоблоку №4 помітили сторонні невідомі предмети, які зʼявилися в ніч на 5 липня.