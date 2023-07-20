Персонал ЗАЕС відмовляється запускати 4-й блок за наказом російського керівництва – «Енергоатом»

Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску енергоблоку №4, заявляє державна компанія «Енергоатом» 20 липня.

«Незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України», – заявляє пресслужба оператора.

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За даними компанії, протягом останнього тижня близько 30 працівників ЗАЕС змогли залишити окупований Енергодар, виїхавши на вільну територію України.

Натомість персонал, який завезли на станцію з Росії, за твердженням «Енергоатому», є «абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду». Відтак підконтрольне Росії керівництво намагається долучити до станції українських працівників, яким раніше заблокували доступ на станцію після відмови підписати контракти з «Росатомом».

«Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС. Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції!» – заявив «Енергоатом».

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Міжнародне агентство з атомної енергії заявило 12 липня, що працівники ЗАЕС готуються перевести 4-й енергоблок з холодного зупину на гарячий замість 5-го.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Україна неодноразово закликала до звільнення станції як єдиного способу забезпечити її стабільність і безпеку.