Інспектори МАГАТЕ не бачили вибухівки на ЗАЕС, але на дах будівель реакторів їх поки що не пустили – Ґроссі

Експерти МАГАТЕ провели на Запорізькій АЕС додаткові інспекції, під час яких на станції не було виявлено важкої військової техніки, вибухових речовин або мін, йдеться в заяві агентства.

«Експерти МАГАТЕ провели додаткові інспекції та обходи на українській Запорізькій АЕС протягом останнього тижня – наразі не було виявлено жодної важкої військової техніки, вибухових речовин або мін – проте вони все ще очікують на надання доступу до дахів будівель реакторів», – заявив керівник організації Рафаель Ґроссі.

Водночас повідомляється, що експерти МАГАТЕ бачили транспортні вантажівки в турбінних залах 1, 2 і 4 блоків, видимих ознак вибухівки або мін не було.

Також експерти на ЗАЕС за останній тиждень не чули звуків вибухів, хоча попереднього тижня їх було чутно регулярно.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Днями у ГУР заявили, що ризик теракту на Запорізькій атомній станції залишається, 19 липня українська розвідка попередила, що російські війська планують операції «під чужим прапором» на станції.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.