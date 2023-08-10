«Один крок до блекауту ЗАЕС». Міненерго повідомило МАГАТЕ про ситуацію на станції

Втрата живлення Запорізької атомної електростанції з основної лінії електропередачі й переведення її на резервну лінію загрожує повним блекаутом станції і є «вкрай небезпечною ситуацією», заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, через дії російських військ ЗАЕС уже сім разів опинялася в блекауті, що загрожує, зокрема, ядерній безпеці.

«Наразі станція перебуває на резервній лінії. Це єдина лінія зовнішнього живлення, яка залишилася. І така ситуація – один крок до блекауту Запорізької атомної станції, тобто остаточної втрати зовнішнього живлення», – сказав міністр.

Він додав, що Україна звернулася до МАГАТЕ. «Як ми це вже неодноразово робили. МАГАТЕ повністю проінформоване про відключення основної лінії живлення. Додам, що Рафаель Ґроссі у свою чергу говорив: блекаут – це небезпечна гра, яка може закінчитися великою катастрофою. Щоб цього не сталося, росіяни мають залишити ЗАЕС, а український персонал має повернутися до управління об’єктом», – наголосив Галущенко.

За словами міністра, в разі блекауту для забезпечення потреб станції будуть підключені дизель-генератори, але вони можуть бути пошкоджені черговим російським обстрілом, «відтак охолодження станції припиниться і почнеться незворотній процес розігріву та розплавлення ядерного палива».

Раніше сьогодні енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила, що окупована Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту через втрату живлення з основної високовольтної лінії.

Як повідомляє компанія у телеграмі, вночі 10 серпня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ, після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення.



«У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора», – йдеться у повідомленні.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.