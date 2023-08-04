МАГАТЕ «не помітило мін або вибухівки» на дахах двох реакторів ЗАЕС

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії «не помітила мін або вибухівки» на дахах третього й четвертого енергоблоків окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції. Про це МАГАТЕ повідомило 4 серпня після того, як напередодні його представникам дали доступ на окуповану Росією АЕС.

«Команда продовжує звертатися з проханням відвідати дахи інших чотирьох блоків», – повідомило МАГАТЕ у твіттері.

Агенція ООН запитує доступ до найбільшої в Європі АЕС від минулого місяця.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни, встановлені «на периферії» території ЗАЕС.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що ризик теракту на Запорізькій атомній станції залишається, 19 липня українська розвідка попередила, що російські війська планують операції «під чужим прапором» на станції.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.