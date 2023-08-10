«Енергоатом»: окупована Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту

Енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявляє, що окупована Запорізька АЕС є на межі блекауту через втрату живлення з основної високовольтної лінії.

Як повідомляє компанія у телеграмі, вночі 10 серпня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ, після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення.



«У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора», – йдеться у повідомленні.



Тимчасовий виконувач обов’язки виконавчого директора «Енергоатому» Тарас Ткач зазначив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим «природної циркуляції».

«В цьому випадку необхідно терміново «розхолидити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів», – сказав він.



Такий режим важкий для реакторної установки і може призвести до відмови основного обладнання енергоблока, додають в «Енергоатомі».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.