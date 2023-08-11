МАГАТЕ: 6-й енергоблок Запорізької АЕС нагрівається для переводу в «гарячий зупин»

Шостий енергоблок окупованої Запорізької електростанції готують для переведення в стан «гарячий зупин», повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії у звіті 11 серпня.

«Блок 6 зараз нагрівається до стану «гарячий зупин», щоб продовжити виробництво пари. Оскільки блок ще не в стані гарячого зупину, пара на ЗАЕС наразі не виробляється», – йдеться в повідомленні.

Решта енергоблоків ЗАЕС лишаються в режимі «холодний зупин». Агентство додає, що продовжує наполягати на встановленні на станції зовнішнього джерела технологічної пари для підтримки ядерної безпеки.

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10 серпня підконтрольна Росії адміністрація станції заявила, що реактор № 4 перевели з режиму «гарячого зупину» в «холодний» через ознаки витоку пари. Щоб виробляти пару для власних потреб, один із шести реакторів має бути на «гарячому зупині».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив це, додавши, що відключення буде використане для визначення причини витоку води і проведення технічного обслуговування для ремонту пошкодженого парогенератора.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.