Росія приєдналася до Ірану в критиці Заходу щодо ядерної угоди

Москва приєдналася до Тегерана, критикуючи санкції проти Ірану, які залишаються в силі, незважаючи на зрив угоди, спрямованої на обмеження його ядерної програми.
Після зустрічі заступників міністрів закордонних справ у Тегерані МЗС Росії заявило, що Москва і Тегеран одностайно вважають, що невиконання угоди сталося через політику «максимального тиску», якої дотримувалися США та інші країни після того, як тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році, залишивши в силі економічні санкції.
Іран відповів на вихід США прискоренням своєї ядерної програми.
У вересні минулого року МАГАТЕ заявляло, що, на його думку, Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до рівня, який на один короткий технічний крок відділяє його від можливості виробляти зброю.
У червні МАГАТЕ засудило Іран за сліди урану, які були знайдені на трьох незаявлених об’єктах у 2019 році.
Іран відкинув заяву відомства як «політизовану» та відповів видаленням камер спостереження на ключових об’єктах, позбавивши учасників переговорів щодо ядерної угоди актуальної інформації про програму країни зі збагачення урану.
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