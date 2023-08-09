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У Києві проведуть тренування, щоб перевірити готовність до можливого блекауту – КМДА

Київ без світла через російські обстріли, жовтень 2022 року

Київська міська державна адміністрація планує цього місяця провести тренування, щоб перевірити стійкість системи життєзабезпечення міста під час блекауту, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Такі штабні тренування регулярно робимо – готуємося до різного розвитку подій, в тому числі й з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури», – сказав Пантелеєв в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

За його словами, наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

На запитання про те, на скільки відсотків наразі місто готове до осінньо-зимового періоду, чиновник сказав, що на сьогодні дві третини робіт вже виконали.

«Є план підготовки, графік, за яким рухаємося. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт і ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити… У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню – розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко», – сказав Пантелеєв.

Минулого місяця Міністерство енергетики заявило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

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