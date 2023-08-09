У Києві проведуть тренування, щоб перевірити готовність до можливого блекауту – КМДА

Київська міська державна адміністрація планує цього місяця провести тренування, щоб перевірити стійкість системи життєзабезпечення міста під час блекауту, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Такі штабні тренування регулярно робимо – готуємося до різного розвитку подій, в тому числі й з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури», – сказав Пантелеєв в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

За його словами, наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

На запитання про те, на скільки відсотків наразі місто готове до осінньо-зимового періоду, чиновник сказав, що на сьогодні дві третини робіт вже виконали.

«Є план підготовки, графік, за яким рухаємося. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт і ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити… У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню – розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко», – сказав Пантелеєв.

Минулого місяця Міністерство енергетики заявило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.