Рятувальники знайшли тіла двох гірників, які зникли безвісти після аварії на шахті в Донецькій області

Міністерство енергетики повідомило про загибель усіх трьох шахтарів унаслідок викиду вугілля на підприємстві шахтоуправління «Покровське», двоє з яких до цього вважалися зниклими безвісти.

«Через кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарі були знайдені. На жаль, усі загинули», – повідомили у відомстві.

У Міненерго кажуть, що причини аварії встановлюються.

Сьогодні вранці Міненергоповідомило, що на одній із шахт Донецької області стався раптовий викид вугілля, внаслідок чого один шахтар загинув, а двоє зникли безвісти. Пізніше стало відомо, що аварія сталася 30 липня.

«Покровське» – найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.