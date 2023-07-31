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Новини | Суспільство

На шахті в Донецькій області один гірник загинув, ще двох шукають – Міненерго

Де саме сталася аварія, не повідомляється (фото ілюстративне)

На вугільній шахті у Донецькій області стався раптовий викид вугілля із забою, після чого зникли без вісти троє шахтарів, повідомила у понеділок пресслужба Міністерства енергетики.

«Згодом одного з них – машиніста гірничих виїмкових машин знайдено без ознак життя. Тривають рятувальні роботи та пошук інших зниклих працівників», – йдеться в повідомленні.

Де саме сталася аварія, не повідомляється.

За даними Донецької ОДА, на підконтрольній українській владі території регіону є 30 вуглевидобувних підприємств.

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