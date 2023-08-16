Повітряні сили повідомили про знищення вночі 13 «Шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

«Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Пуски «Шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)», – повідомили в Повітряних силах.

Раніше про черговий удар Росії по Україні без подробиць повідомляв Генштаб ЗСУ.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

14 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія збільшує темпи виробництва безпілотників.