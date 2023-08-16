Генштаб ЗСУ: Росія завдала чергового удару по Україні дронами Shahed

Російські війська у ніч на 16 серпня завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. Деталей там не навели, зауваживши, що інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

«Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного і морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 і «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях», – нагадали в командуванні.

Ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили у Генштабі.

За повідомленням, на фронті протягом минулої доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

14 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія збільшує темпи виробництва безпілотників.