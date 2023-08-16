«Основна ціль – портова й зернова інфраструктура». В Одеській ОВА повідомили про наслідки удару РФ

Російські війська у ніч на 16 серпня двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, основна ціль – портова й зернова інфраструктура на півдні області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення і зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС», – написав Кіпер у телеграмі.

«Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає», – додав він.

За даними голови ОВА, над Одещиною було знищено 11 російських ударних безпілотників.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

«Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Пуски «Шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)», – повідомили в Повітряних силах.

У ніч на 16 серпня Повітряні сили повідомляли, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях була загроза застосування російськими військовими балістичного озброєння та безпілотників «Шахед».

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».

14 серпня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія збільшує темпи виробництва безпілотників.